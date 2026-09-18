Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый
Новейший стандарт 802.11ac, а также поддержка 3x3 MIMO обеспечивают превосходную скорость Wi-Fi и увеличенное покрытие на каналах 2,4 ГГц и 5 ГГц. EAP245 обеспечивает скорость Wi-Fi до 1,75 Гбит/с: до 1300 Мбит/с на 5 ГГц и до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц. Быстрый и удобный программный контроллер позволит управлять и просматривать состояние сотен точек доступа с одного устройства. Он обладает удобным интерфейсом: с любого подключённого компьютера вы сможете просмотреть и настроить схему сети. Для работы с программным контроллером не нужно дополнительное обучение – настройка Wi-Fi для бизнеса ещё не была настолько быстрой, простой и доступной. Специальный портал обеспечивает удобную аутентификацию гостей – для получения доступа к Wi-Fi им понадобится выполнить определённые действия. Портал может управлять подключениями, предоставляя посетителям коды доступа, а также позволит настраивать посадочную страницу в рекламных или информационных целях. Удобное крепление позволяет устанавливать точки доступа EAP на стене или потолке, а современный дизайн позволяет им сочетаться с большинством интерьеров. Точки доступа EAP поддерживают Power over Ethernet, что делает их размещение ещё более простым и удобным.
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