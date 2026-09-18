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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый

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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257461
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
970

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый

Новейший стандарт 802.11ac, а также поддержка 3x3 MIMO обеспечивают превосходную скорость Wi-Fi и увеличенное покрытие на каналах 2,4 ГГц и 5 ГГц. EAP245 обеспечивает скорость Wi-Fi до 1,75 Гбит/с: до 1300 Мбит/с на 5 ГГц и до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц. Быстрый и удобный программный контроллер позволит управлять и просматривать состояние сотен точек доступа с одного устройства. Он обладает удобным интерфейсом: с любого подключённого компьютера вы сможете просмотреть и настроить схему сети. Для работы с программным контроллером не нужно дополнительное обучение – настройка Wi-Fi для бизнеса ещё не была настолько быстрой, простой и доступной. Специальный портал обеспечивает удобную аутентификацию гостей – для получения доступа к Wi-Fi им понадобится выполнить определённые действия. Портал может управлять подключениями, предоставляя посетителям коды доступа, а также позволит настраивать посадочную страницу в рекламных или информационных целях. Удобное крепление позволяет устанавливать точки доступа EAP на стене или потолке, а современный дизайн позволяет им сочетаться с большинством интерьеров. Точки доступа EAP поддерживают Power over Ethernet, что делает их размещение ещё более простым и удобным.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Новейший стандарт 802.11ac, а также поддержка 3x3 MIMO обеспечивают превосходную скорость Wi-Fi и увеличенное покрытие на каналах 2,4 ГГц и 5 ГГц. EAP245 обеспечивает скорость Wi-Fi до 1,75 Гбит/с: до 1300 Мбит/с на 5 ГГц и до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц. Быстрый и удобный программный контроллер позволит управлять и просматривать состояние сотен точек доступа с одного устройства. Он обладает удобным интерфейсом: с любого подключённого компьютера вы сможете просмотреть и настроить схему сети. Для работы с программным контроллером не нужно дополнительное обучение – настройка Wi-Fi для бизнеса ещё не была настолько быстрой, простой и доступной. Специальный портал обеспечивает удобную аутентификацию гостей – для получения доступа к Wi-Fi им понадобится выполнить определённые действия. Портал может управлять подключениями, предоставляя посетителям коды доступа, а также позволит настраивать посадочную страницу в рекламных или информационных целях. Удобное крепление позволяет устанавливать точки доступа EAP на стене или потолке, а современный дизайн позволяет им сочетаться с большинством интерьеров. Точки доступа EAP поддерживают Power over Ethernet, что делает их размещение ещё более простым и удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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