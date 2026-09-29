Top.Mail.Ru
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
14 460 руб.  44 280 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257482
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый
14 460 руб. -67%
44 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х9
Вес, кг.
1.75

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый

Внешняя mesh-точка доступа новейшего стандарта 802.11AC работает одновременно в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), создаёт отличное беспроводное покрытие в условиях обширных открытых пространств и — за счёт поддержки технологии Plug and Play Mesh — обеспечивает быстрое развёртывание высокопроизводительных масштабных Wi-Fi сетей. Устройство, благодаря MIMO 3x3, показывает суммарную скорость передачи данных до 1750 Мбит/с — до 1300 Мбит/с на 5 ГГц и до 450 Мбит/с на 2.4 ГГц — а также совместимо со стандартом 802.3af PoE. Доступен комплект из одного и пяти устройств.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Внешняя mesh-точка доступа новейшего стандарта 802.11AC работает одновременно в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), создаёт отличное беспроводное покрытие в условиях обширных открытых пространств и — за счёт поддержки технологии Plug and Play Mesh — обеспечивает быстрое развёртывание высокопроизводительных масштабных Wi-Fi сетей. Устройство, благодаря MIMO 3x3, показывает суммарную скорость передачи данных до 1750 Мбит/с — до 1300 Мбит/с на 5 ГГц и до 450 Мбит/с на 2.4 ГГц — а также совместимо со стандартом 802.3af PoE. Доступен комплект из одного и пяти устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый - купить по цене 14460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...