Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%14 460 руб. 44 280 руб.
В наличии
Код товара: 257482
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Загружаем...
14 460 руб. -67%
44 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х9
Вес, кг.
1.75
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый
Внешняя mesh-точка доступа новейшего стандарта 802.11AC работает одновременно в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), создаёт отличное беспроводное покрытие в условиях обширных открытых пространств и — за счёт поддержки технологии Plug and Play Mesh — обеспечивает быстрое развёртывание высокопроизводительных масштабных Wi-Fi сетей. Устройство, благодаря MIMO 3x3, показывает суммарную скорость передачи данных до 1750 Мбит/с — до 1300 Мбит/с на 5 ГГц и до 450 Мбит/с на 2.4 ГГц — а также совместимо со стандартом 802.3af PoE. Доступен комплект из одного и пяти устройств.
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Внешняя mesh-точка доступа новейшего стандарта 802.11AC работает одновременно в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), создаёт отличное беспроводное покрытие в условиях обширных открытых пространств и — за счёт поддержки технологии Plug and Play Mesh — обеспечивает быстрое развёртывание высокопроизводительных масштабных Wi-Fi сетей. Устройство, благодаря MIMO 3x3, показывает суммарную скорость передачи данных до 1750 Мбит/с — до 1300 Мбит/с на 5 ГГц и до 450 Мбит/с на 2.4 ГГц — а также совместимо со стандартом 802.3af PoE. Доступен комплект из одного и пяти устройств.
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) белый - купить по цене 14460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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