Wi-Fi точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX650S (WAX650S-EU0101F) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359265
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.54
Описание товара Wi-Fi точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX650S (WAX650S-EU0101F) белый
Умный и быстрый WiFi для каждого пользователя. Новый стандарт WiFi 6 обеспечивает соединение с увеличенной скоростью и улучшенной стабильностью для всех пользователей даже при высокой плотности беспроводных клиентов. С его помощью любая организация, которой нужно обеспечить беспроводное подключение для большого числа устройств, сможет предложить великолепные сервисы своим сотрудникам и гостям в любое время.
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Умный и быстрый WiFi для каждого пользователя. Новый стандарт WiFi 6 обеспечивает соединение с увеличенной скоростью и улучшенной стабильностью для всех пользователей даже при высокой плотности беспроводных клиентов. С его помощью любая организация, которой нужно обеспечить беспроводное подключение для большого числа устройств, сможет предложить великолепные сервисы своим сотрудникам и гостям в любое время.
Wi-Fi точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX650S (WAX650S-EU0101F) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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