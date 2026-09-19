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Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый

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Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359257
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комлектация
кронштейн и монтажный комплект, руководство
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
клиент WISP, маршрутизатор, повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х7
Вес, г.
550

Описание товара Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый

очка доступа D-Link DAP-300P/A1A – это производительное решение для использования в загородном доме или в офисе среднего и малого бизнеса. Данная модель станет отличным выбором для организации беспроводного доступа к сети Интернет компьютеров, смартфонов и других устройств. Точка доступа D-Link DAP-300P/A1A может работать в диапазоне 2.4 ГГц. Благодаря этому данная модель отличается высокой скоростью работы – вплоть до 300 Мбит/с. Кроме того, точка доступа может обеспечить надежный сигнал и большой радиус покрытия за счет мощности передатчика 17 dBm и пары встроенных антенн с коэффициентом усиления 3 dBi. Еще одной особенностью устройства является надежная защита соединения за счет поддержки WPA, WPA2 и других протоколов. Точка доступа выполнена в компактном корпусе и отличается стильным дизайном, благодаря чему может легко расположиться прямо на рабочем столе. Для подключения кабелей предусмотрено несколько стандартных сетевых портов. Для администрирования точки доступа может использоваться Telnet или веб-интерфейс.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-300P/A1A белый




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комлектация
кронштейн и монтажный комплект, руководство
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
клиент WISP, маршрутизатор, повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3af
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Описание
очка доступа D-Link DAP-300P/A1A – это производительное решение для использования в загородном доме или в офисе среднего и малого бизнеса. Данная модель станет отличным выбором для организации беспроводного доступа к сети Интернет компьютеров, смартфонов и других устройств. Точка доступа D-Link DAP-300P/A1A может работать в диапазоне 2.4 ГГц. Благодаря этому данная модель отличается высокой скоростью работы – вплоть до 300 Мбит/с. Кроме того, точка доступа может обеспечить надежный сигнал и большой радиус покрытия за счет мощности передатчика 17 dBm и пары встроенных антенн с коэффициентом усиления 3 dBi. Еще одной особенностью устройства является надежная защита соединения за счет поддержки WPA, WPA2 и других протоколов. Точка доступа выполнена в компактном корпусе и отличается стильным дизайном, благодаря чему может легко расположиться прямо на рабочем столе. Для подключения кабелей предусмотрено несколько стандартных сетевых портов. Для администрирования точки доступа может использоваться Telnet или веб-интерфейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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