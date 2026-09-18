Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67
Как и другие устройства Ubiquiti серии Bullet модель не имеет встроенных антенн. Для эксплуатации точки доступа следует использовать внешние антенны подбирающиеся в зависимости от типа создаваемого соединения. К примеру, для развертывания радиомостов подойдут направленные антенны, тогда как для создания небольших по мощности базовых станций оптимальными будут всенаправленные антенны штыревого типа. При этом, благодаря своим малым размерам Bullet AC IP67 просто ввинчивается в антенный разъем, поскольку механической прочности коннекторов N типа вполне достаточно для надежной фиксации подобного компактного устройства. Для максимального удобства настройки Bullet AC IP67 имеет отдельный сервисный WiFi модуль диапазона 2.4 Ггц. Его основно функцией является обеспечение подключения к точке доступа мобильных устройств, для настройки с использованием фирменного приложения UMobile, поскольку далеко не всегда удобно проводить первичное конфигурирование с использованием подключения витой пары. Соединение Bullet AC IP67 с сетью производится через гигабитный Ethernet портом, который поддерживает схему питания 24V Passive PoE, таким образом традиционно для внешнего беспроводного оборудования Ubiquiti обеспечивая питание устройства.
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