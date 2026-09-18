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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 - фото 4
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293107
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
16.76

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67

Как и другие устройства Ubiquiti серии Bullet модель не имеет встроенных антенн. Для эксплуатации точки доступа следует использовать внешние антенны подбирающиеся в зависимости от типа создаваемого соединения. К примеру, для развертывания радиомостов подойдут направленные антенны, тогда как для создания небольших по мощности базовых станций оптимальными будут всенаправленные антенны штыревого типа. При этом, благодаря своим малым размерам Bullet AC IP67 просто ввинчивается в антенный разъем, поскольку механической прочности коннекторов N типа вполне достаточно для надежной фиксации подобного компактного устройства. Для максимального удобства настройки Bullet AC IP67 имеет отдельный сервисный WiFi модуль диапазона 2.4 Ггц. Его основно функцией является обеспечение подключения к точке доступа мобильных устройств, для настройки с использованием фирменного приложения UMobile, поскольку далеко не всегда удобно проводить первичное конфигурирование с использованием подключения витой пары. Соединение Bullet AC IP67 с сетью производится через гигабитный Ethernet портом, который поддерживает схему питания 24V Passive PoE, таким образом традиционно для внешнего беспроводного оборудования Ubiquiti обеспечивая питание устройства.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Bullet AC IP67




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Как и другие устройства Ubiquiti серии Bullet модель не имеет встроенных антенн. Для эксплуатации точки доступа следует использовать внешние антенны подбирающиеся в зависимости от типа создаваемого соединения. К примеру, для развертывания радиомостов подойдут направленные антенны, тогда как для создания небольших по мощности базовых станций оптимальными будут всенаправленные антенны штыревого типа. При этом, благодаря своим малым размерам Bullet AC IP67 просто ввинчивается в антенный разъем, поскольку механической прочности коннекторов N типа вполне достаточно для надежной фиксации подобного компактного устройства. Для максимального удобства настройки Bullet AC IP67 имеет отдельный сервисный WiFi модуль диапазона 2.4 Ггц. Его основно функцией является обеспечение подключения к точке доступа мобильных устройств, для настройки с использованием фирменного приложения UMobile, поскольку далеко не всегда удобно проводить первичное конфигурирование с использованием подключения витой пары. Соединение Bullet AC IP67 с сетью производится через гигабитный Ethernet портом, который поддерживает схему питания 24V Passive PoE, таким образом традиционно для внешнего беспроводного оборудования Ubiquiti обеспечивая питание устройства.
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