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Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) купить с доставкой в Москве
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Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)

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Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - фото 1
Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - фото 2
Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - фото 1
  • Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - фото 2
  • Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 960 руб. 
Начислим 320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)
19 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х9
Вес, кг.
1

Описание товара Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)

Описание. Беспроводная точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - это высококачественное решение для быстрой и стабильной беспроводной связи. Этот устройство работает на частоте 5 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 6,

Отзывы о товаре Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Описание. Беспроводная точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - это высококачественное решение для быстрой и стабильной беспроводной связи. Этот устройство работает на частоте 5 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 6,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro) - купить по цене 19960 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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