Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 190 руб.
В наличии
Код товара: 737766
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43 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х21
Вес, кг.
3.5
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack)
MESH-комплект TP-Link Deco BE85 может одновременно подключать беспроводную и проводную транзитную сеть к каждому устройству. Более того, благодаря технологии WiFi 7 MLO скорость агрегирования беспроводной и проводной транзитной сети системы увеличивается. Таким образом, это значительно повышает общую пропускную способность и снижает задержку, обеспечивая более широкое покрытие с более стабильными и надежными соединениями. Оснащенный двумя портами WAN/LAN 10 Гбит/с — одним портом RJ45 и комбинированным портом RJ45/SFP+ — Deco BE85 обеспечивает гибкую поддержку как оптоволоконных, так и медных соединений. Дополнительные порты 2,5 Гбит/с и порт USB 3.0 делают его идеальным решением для будущего.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
Размещение
внутри помещения
Развернуть
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
MESH-комплект TP-Link Deco BE85 может одновременно подключать беспроводную и проводную транзитную сеть к каждому устройству. Более того, благодаря технологии WiFi 7 MLO скорость агрегирования беспроводной и проводной транзитной сети системы увеличивается. Таким образом, это значительно повышает общую пропускную способность и снижает задержку, обеспечивая более широкое покрытие с более стабильными и надежными соединениями. Оснащенный двумя портами WAN/LAN 10 Гбит/с — одним портом RJ45 и комбинированным портом RJ45/SFP+ — Deco BE85 обеспечивает гибкую поддержку как оптоволоконных, так и медных соединений. Дополнительные порты 2,5 Гбит/с и порт USB 3.0 делают его идеальным решением для будущего.
Купить Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack) - по цене 43190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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