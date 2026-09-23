Точка доступа Ubiquiti U6-ENTERPRISE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 580 руб.
В наличии
Код товара: 631293
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
37 580 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х33
Вес, кг.
1.6
Описание товара Точка доступа Ubiquiti U6-ENTERPRISE
U6 Enterprise идеально подходит для требовательных сетей с высокой плотностью и может обслуживать до 600 клиентов на каналах 2,4, 5 и 6 ГГц. В каждом из трех диапазонов U6 Enterprise также используется технология OFDMA, которая тактически распределяет большие объемы данных, чтобы предоставить вашим клиентам надежное, высокоскоростное и качественное соединение.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
U6 Enterprise идеально подходит для требовательных сетей с высокой плотностью и может обслуживать до 600 клиентов на каналах 2,4, 5 и 6 ГГц. В каждом из трех диапазонов U6 Enterprise также используется технология OFDMA, которая тактически распределяет большие объемы данных, чтобы предоставить вашим клиентам надежное, высокоскоростное и качественное соединение.
Точка доступа Ubiquiti U6-ENTERPRISE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 37580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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