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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall

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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 1
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 2
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 3
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 4
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 5
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 6
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 7
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 8
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 9
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 10
Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10688 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 10
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723298
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Цвет
белый
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10688 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Установка
настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall

Точка доступа Ubiquiti UniFi U7-Pro-Wall создаёт беспроводную сеть в офисах, кафе и жилых помещениях. Она работает в трёх диапазонах Wi-Fi, позволяя обслуживать множество устройств с высокой скоростью передачи данных. Устройство монтируется на стену и адаптировано для разных климатических условий. Какова скорость передачи данных Ubiquiti UniFi U7-Pro-Wall? Трёхдиапазонный Wi-Fi с поддержкой стандартов Wi-Fi 7 (BE) даёт суммарную скорость до 10688 Мбит/с. Одновременно подключается до 300 устройств, что важно для офисов и общественных пространств с высокой плотностью пользователей. Почему важны три частотных диапазона 2.4, 5 и 6 ГГц? Работа в трёх диапазонах распределяет нагрузку и снижает помехи. Диапазон 2.4 ГГц обеспечивает широкое покрытие, 5 ГГц — высокую скорость на средних расстояниях, 6 ГГц — максимальную пропускную способность для современных устройств. Это улучшает стабильность соединения и снижает задержки. Как технологии MU-MIMO и Beamforming влияют на работу сети? MU-MIMO передаёт данные нескольким устройствам одновременно, ускоряя обмен и сокращая время ожидания. Beamforming направляет сигнал на подключённые устройства, повышая качество связи и расширяя зону покрытия, что полезно в помещениях с препятствиями. Для чего нужен Ethernet-порт с поддержкой 1000BASE-T? Гигабитный Ethernet-порт создаёт стабильное и быстрое подключение точки доступа к сети, снижая задержки и увеличивая пропускную способность при передаче данных между точкой доступа и маршрутизатором или коммутатором. Как управлять точкой доступа Ubiquiti UniFi U7-Pro-Wall? Управление доступно через web-интерфейс, контроллер или мобильное приложение, что упрощает настройку и контроль сети удалённо без физического доступа к устройству.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Pro-Wall




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Цвет
белый
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10688 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Установка
настенная
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Ubiquiti UniFi U7-Pro-Wall создаёт беспроводную сеть в офисах, кафе и жилых помещениях. Она работает в трёх диапазонах Wi-Fi, позволяя обслуживать множество устройств с высокой скоростью передачи данных. Устройство монтируется на стену и адаптировано для разных климатических условий. Какова скорость передачи данных Ubiquiti UniFi U7-Pro-Wall? Трёхдиапазонный Wi-Fi с поддержкой стандартов Wi-Fi 7 (BE) даёт суммарную скорость до 10688 Мбит/с. Одновременно подключается до 300 устройств, что важно для офисов и общественных пространств с высокой плотностью пользователей. Почему важны три частотных диапазона 2.4, 5 и 6 ГГц? Работа в трёх диапазонах распределяет нагрузку и снижает помехи. Диапазон 2.4 ГГц обеспечивает широкое покрытие, 5 ГГц — высокую скорость на средних расстояниях, 6 ГГц — максимальную пропускную способность для современных устройств. Это улучшает стабильность соединения и снижает задержки. Как технологии MU-MIMO и Beamforming влияют на работу сети? MU-MIMO передаёт данные нескольким устройствам одновременно, ускоряя обмен и сокращая время ожидания. Beamforming направляет сигнал на подключённые устройства, повышая качество связи и расширяя зону покрытия, что полезно в помещениях с препятствиями. Для чего нужен Ethernet-порт с поддержкой 1000BASE-T? Гигабитный Ethernet-порт создаёт стабильное и быстрое подключение точки доступа к сети, снижая задержки и увеличивая пропускную способность при передаче данных между точкой доступа и маршрутизатором или коммутатором. Как управлять точкой доступа Ubiquiti UniFi U7-Pro-Wall? Управление доступно через web-интерфейс, контроллер или мобильное приложение, что упрощает настройку и контроль сети удалённо без физического доступа к устройству.
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Доставка
Отзывы


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