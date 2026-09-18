Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый

Комплект из 5 точек доступа Ubiquiti UniFi AC Pro AP используется для создания WiFi покрытия , рассчитанного на активный поток трафика и большое количество клиентов. Данный вариант обеспечивает суммарную пропускную способность до 1700 мбит/с, а также позволяет использовать одновременно два диапазона частот — 2.4 ГГц и 5 ГГц. Как и другие паки, Ubiquiti UniFi AC Pro AP 5 pack состоит из пяти одноименных точек доступа. Единственное отличие от одиночных комплектов заключается в том, что в поставку не включены блоки питания, так как предполагается, что точки доступа будут получать его от коммутаторов или маршуртиазтора с поддержкой PoE. Данный способ подачи питания позволяет отказаться от обычных электрокабелей и использовать в качестве среды передачи тока обычную витую пару. При этом такое совмещение никак не сказывается на качестве трансфера данных. Важно отметить, что входной интерфейс Gigabit Ethernet поддерживает стандарты 802.3af/802.3at, что необходимо учитывать при выборе источника питания. Сама модель выделяется на фоне остальной линейки тем, что имеет один из лучших показателей пропускной способности: для частоты 2.4 ГГц эта цифра составляет 450 мбит/с, тогда как на 5 ГГц этот показатель может достигать 1300 мбит/с. Все это стало возможным не только за счет производительной аппаратной части, но и благодаря использованию 802.11ac — одного из относительно новых и уже завоевавшего популярность беспроводного стандарта WiFi. Другой особенностью точек доступа из набора Ubiquiti UniFi AC Pro AP 5 pack является наличие сразу двух гигабитных интерфейсов Ethernet. Второй используется исключительно для передачи данных и не может раздавать питание, однако его присутствие позволяет соединить оборудование на уровне физической сети и избежать потерь скорости, свойственных при передаче трафика по беспроводному каналу. Точно так-же как остальная серия точек доступа UniFi, все устройства из набора могут управляться из единого графического интерфейса фирменного ПО — UniFi Controller.