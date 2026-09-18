Top.Mail.Ru
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257406
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
14.47

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый

Комплект из 5 точек доступа Ubiquiti UniFi AC Pro AP используется для создания WiFi покрытия , рассчитанного на активный поток трафика и большое количество клиентов. Данный вариант обеспечивает суммарную пропускную способность до 1700 мбит/с, а также позволяет использовать одновременно два диапазона частот — 2.4 ГГц и 5 ГГц. Как и другие паки, Ubiquiti UniFi AC Pro AP 5 pack состоит из пяти одноименных точек доступа. Единственное отличие от одиночных комплектов заключается в том, что в поставку не включены блоки питания, так как предполагается, что точки доступа будут получать его от коммутаторов или маршуртиазтора с поддержкой PoE. Данный способ подачи питания позволяет отказаться от обычных электрокабелей и использовать в качестве среды передачи тока обычную витую пару. При этом такое совмещение никак не сказывается на качестве трансфера данных. Важно отметить, что входной интерфейс Gigabit Ethernet поддерживает стандарты 802.3af/802.3at, что необходимо учитывать при выборе источника питания. Сама модель выделяется на фоне остальной линейки тем, что имеет один из лучших показателей пропускной способности: для частоты 2.4 ГГц эта цифра составляет 450 мбит/с, тогда как на 5 ГГц этот показатель может достигать 1300 мбит/с. Все это стало возможным не только за счет производительной аппаратной части, но и благодаря использованию 802.11ac — одного из относительно новых и уже завоевавшего популярность беспроводного стандарта WiFi. Другой особенностью точек доступа из набора Ubiquiti UniFi AC Pro AP 5 pack является наличие сразу двух гигабитных интерфейсов Ethernet. Второй используется исключительно для передачи данных и не может раздавать питание, однако его присутствие позволяет соединить оборудование на уровне физической сети и избежать потерь скорости, свойственных при передаче трафика по беспроводному каналу. Точно так-же как остальная серия точек доступа UniFi, все устройства из набора могут управляться из единого графического интерфейса фирменного ПО — UniFi Controller.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из 5 точек доступа Ubiquiti UniFi AC Pro AP используется для создания WiFi покрытия , рассчитанного на активный поток трафика и большое количество клиентов. Данный вариант обеспечивает суммарную пропускную способность до 1700 мбит/с, а также позволяет использовать одновременно два диапазона частот — 2.4 ГГц и 5 ГГц. Как и другие паки, Ubiquiti UniFi AC Pro AP 5 pack состоит из пяти одноименных точек доступа. Единственное отличие от одиночных комплектов заключается в том, что в поставку не включены блоки питания, так как предполагается, что точки доступа будут получать его от коммутаторов или маршуртиазтора с поддержкой PoE. Данный способ подачи питания позволяет отказаться от обычных электрокабелей и использовать в качестве среды передачи тока обычную витую пару. При этом такое совмещение никак не сказывается на качестве трансфера данных. Важно отметить, что входной интерфейс Gigabit Ethernet поддерживает стандарты 802.3af/802.3at, что необходимо учитывать при выборе источника питания. Сама модель выделяется на фоне остальной линейки тем, что имеет один из лучших показателей пропускной способности: для частоты 2.4 ГГц эта цифра составляет 450 мбит/с, тогда как на 5 ГГц этот показатель может достигать 1300 мбит/с. Все это стало возможным не только за счет производительной аппаратной части, но и благодаря использованию 802.11ac — одного из относительно новых и уже завоевавшего популярность беспроводного стандарта WiFi. Другой особенностью точек доступа из набора Ubiquiti UniFi AC Pro AP 5 pack является наличие сразу двух гигабитных интерфейсов Ethernet. Второй используется исключительно для передачи данных и не может раздавать питание, однако его присутствие позволяет соединить оборудование на уровне физической сети и избежать потерь скорости, свойственных при передаче трафика по беспроводному каналу. Точно так-же как остальная серия точек доступа UniFi, все устройства из набора могут управляться из единого графического интерфейса фирменного ПО — UniFi Controller.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...