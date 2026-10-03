Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F)
Zyxel NWA90AX Pro с поддержкой Wi-Fi AX3000 и Ethernet-аплинком 2.5G обеспечивает самую быструю скорость Wi-Fi 6 для малого бизнеса, SoHo и домашних офисов. Владельцам малого бизнеса, которым нужна недорогая точка доступа Wi-Fi 6 с мультигигабитным портом для поддержки большего количества подключенных устройств и приложений с максимальной скоростью, Zyxel NWA90AX Pro, без сомнения, станет идеальным выбором. Не требуется никаких навыков работы с сетями - NWA90AX Pro можно легко установить и настроить любым пользователем в небольших отелях, кафе, домашних офисах или бутиках/розничных магазинах. Простая конфигурация позволяет настроить сеть для ваших клиентов и сотрудников за считанные минуты. Точка доступа может работать как в системе централизованного управления Nebula, так и в автономном режиме.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 900 руб.3725 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND
-
В наличииЦена 14 980 руб.3745 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)
-
В наличииЦена 15 330 руб.3833 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP620 HD белый
-
В наличииЦена 15 550 руб.3888 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый
-
В наличииЦена 15 670 руб.3918 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP720
-
В наличииЦена 15 810 руб. 17 760 руб.3953 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite
-
В наличииЦена 15 840 руб.3960 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik OmniTIK 5 POE ac (RBOMNITIKPG-5HACD...
-
В наличииЦена 15 970 руб.3993 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti NS-5AC-EU
-
В наличииЦена 18 020 руб.4505 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH
-
В наличииЦена 18 470 руб.4618 руб. в СплитТочка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)
-
В наличииЦена 19 780 руб.4945 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-E
-
В наличииЦена 19 950 руб.4988 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor
Отзывы о товаре Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX PRO (NWA90AXPRO-EU0102F)