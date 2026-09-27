Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294192
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х9
Вес, кг.
8.45
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC)
NanoStation AC – новое поколение точек доступа серии, с поддержкой фирменного поллингового протокола AirMax AC. Как и оборудование предыдущих ревизий, NanoStation AC является по-настоящему универсальным устройством, которое может быть использовано в самых разных ситуациях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 080 руб.4020 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A)
-
В наличииЦена 16 250 руб.4063 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)
-
В наличииЦена 16 340 руб.4085 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND
-
В наличииЦена 16 960 руб.4240 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый
-
В наличииЦена 17 020 руб.4255 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP720
-
В наличииЦена 17 330 руб.4333 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti NS-5AC-EU
-
В наличииЦена 19 660 руб.4915 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-MESH
-
В наличииЦена 20 160 руб.5040 руб. в СплитТочка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)
-
В наличииЦена 20 220 руб.5055 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR
-
В наличииЦена 21 470 руб.5368 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-E
-
В наличииЦена 21 730 руб.5433 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro
-
В наличииЦена 23 510 руб.5878 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP683 UR
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
NanoStation AC – новое поколение точек доступа серии, с поддержкой фирменного поллингового протокола AirMax AC. Как и оборудование предыдущих ревизий, NanoStation AC является по-настоящему универсальным устройством, которое может быть использовано в самых разных ситуациях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC (NS-5AC)