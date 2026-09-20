Точка доступа TP-Link EAP235-Wall
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512794
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х3
Вес, г.
310
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP235-Wall
Настенная гигабитная точка доступа Wi?Fi TP-LINK EAP235-Wall имеет два диапазона Wi-Fi: 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц. Простой механизм крепления позволит с лёгкостью подключить устройство к стандартной распределительной коробке типа ЕС/США, а совместимость с PoE обеспечит гибкость при установке. 4 гигабитных порта Ethernet для создания сетевого моста (1 входящий + 3 исходящих порта). Один исходящий порт поддерживает PoE passthrough для питания проводных устройств. Точка доступа TP-LINK EAP235-Wall идеально впишется в заведения с множеством помещений, таких как гостиницы, офисы и общежития.
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Настенная гигабитная точка доступа Wi?Fi TP-LINK EAP235-Wall имеет два диапазона Wi-Fi: 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц. Простой механизм крепления позволит с лёгкостью подключить устройство к стандартной распределительной коробке типа ЕС/США, а совместимость с PoE обеспечит гибкость при установке. 4 гигабитных порта Ethernet для создания сетевого моста (1 входящий + 3 исходящих порта). Один исходящий порт поддерживает PoE passthrough для питания проводных устройств. Точка доступа TP-LINK EAP235-Wall идеально впишется в заведения с множеством помещений, таких как гостиницы, офисы и общежития.
Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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