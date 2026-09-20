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Точка доступа TP-Link EAP235-Wall купить с доставкой в Москве
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Точка доступа TP-Link EAP235-Wall

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Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 1
Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 2
Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 3
Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 4
Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 5
Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 6
Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 7
Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
  • Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 3
  • Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 4
  • Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 5
  • Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 6
  • Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 7
  • Точка доступа TP-Link EAP235-Wall - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512794
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х3
Вес, г.
310

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP235-Wall

Настенная гигабитная точка доступа Wi?Fi TP-LINK EAP235-Wall имеет два диапазона Wi-Fi: 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц. Простой механизм крепления позволит с лёгкостью подключить устройство к стандартной распределительной коробке типа ЕС/США, а совместимость с PoE обеспечит гибкость при установке. 4 гигабитных порта Ethernet для создания сетевого моста (1 входящий + 3 исходящих порта). Один исходящий порт поддерживает PoE passthrough для питания проводных устройств. Точка доступа TP-LINK EAP235-Wall идеально впишется в заведения с множеством помещений, таких как гостиницы, офисы и общежития.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP235-Wall




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Настенная гигабитная точка доступа Wi?Fi TP-LINK EAP235-Wall имеет два диапазона Wi-Fi: 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц. Простой механизм крепления позволит с лёгкостью подключить устройство к стандартной распределительной коробке типа ЕС/США, а совместимость с PoE обеспечит гибкость при установке. 4 гигабитных порта Ethernet для создания сетевого моста (1 входящий + 3 исходящих порта). Один исходящий порт поддерживает PoE passthrough для питания проводных устройств. Точка доступа TP-LINK EAP235-Wall идеально впишется в заведения с множеством помещений, таких как гостиницы, офисы и общежития.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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