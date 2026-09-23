Wi-FI точка доступа IP-COM CPE12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 2 (802.11a)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737691
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 2 (802.11a)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Размещение
уличное
Установка
настенная, на мачту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х10
Вес, г.
500
Описание товара Wi-FI точка доступа IP-COM CPE12
Точка доступа IP-COM MS-Loco5AC создаёт беспроводное соединение на частоте 5 ГГц. Устройство подходит для организации Wi-Fi сети на улице или в помещениях с повышенными требованиями к надёжности связи. Направленная антенна и поддержка современных стандартов улучшают сигнал на значительном расстоянии.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 2 (802.11a)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Развернуть
Размещение
уличное
Установка
настенная, на мачту
Страна производитель
Китай
Точка доступа IP-COM MS-Loco5AC создаёт беспроводное соединение на частоте 5 ГГц. Устройство подходит для организации Wi-Fi сети на улице или в помещениях с повышенными требованиями к надёжности связи. Направленная антенна и поддержка современных стандартов улучшают сигнал на значительном расстоянии.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Wi-FI точка доступа IP-COM CPE12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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