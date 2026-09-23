Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб.
В наличии
Код товара: 627235
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 060 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х28
Вес, г.
870
Описание товара Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL
Нужна красивая точка доступа, которая не будет мешать? Или, возможно, вы управляете сетью в людном месте и не хотите, чтобы все имели физический доступ к устройству? В любом случае — потолочная точка доступа Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD-XL — это ответ! Само устройство довольно изящное — низкий профиль привлекает меньше внимания, чем детектор дыма. Ваши клиенты, гости или коллеги даже не заметят этого. Но они обязательно заметят невероятно быстрое беспроводное соединение по всему помещению.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Нужна красивая точка доступа, которая не будет мешать? Или, возможно, вы управляете сетью в людном месте и не хотите, чтобы все имели физический доступ к устройству? В любом случае — потолочная точка доступа Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD-XL — это ответ! Само устройство довольно изящное — низкий профиль привлекает меньше внимания, чем детектор дыма. Ваши клиенты, гости или коллеги даже не заметят этого. Но они обязательно заметят невероятно быстрое беспроводное соединение по всему помещению.
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - по цене 9060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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