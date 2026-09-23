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Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL купить с доставкой в Москве
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Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL

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Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 1
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 2
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 3
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 4
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 5
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 6
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 7
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 8
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 9
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 10
Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 1
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 2
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 3
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 4
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 5
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 6
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 7
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 8
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 9
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 10
  • Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627235
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL
9 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х28
Вес, г.
870

Описание товара Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL

Нужна красивая точка доступа, которая не будет мешать? Или, возможно, вы управляете сетью в людном месте и не хотите, чтобы все имели физический доступ к устройству? В любом случае — потолочная точка доступа Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD-XL — это ответ! Само устройство довольно изящное — низкий профиль привлекает меньше внимания, чем детектор дыма. Ваши клиенты, гости или коллеги даже не заметят этого. Но они обязательно заметят невероятно быстрое беспроводное соединение по всему помещению.

Отзывы о товаре Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Страна производитель
Китай
Описание
Нужна красивая точка доступа, которая не будет мешать? Или, возможно, вы управляете сетью в людном месте и не хотите, чтобы все имели физический доступ к устройству? В любом случае — потолочная точка доступа Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD-XL — это ответ! Само устройство довольно изящное — низкий профиль привлекает меньше внимания, чем детектор дыма. Ваши клиенты, гости или коллеги даже не заметят этого. Но они обязательно заметят невероятно быстрое беспроводное соединение по всему помещению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL - по цене 9060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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