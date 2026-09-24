Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150+ Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 840 руб.
В наличии
Код товара: 723292
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 840 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, PoE-инжектор 24В 0.5А, пластиковые стяжки-хомуты для мачты, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150+ Мбит/с
Режим работы
мост
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1
Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU)
Классическое компактное абонентское устройство (CPE) и беспроводной мост диапазона 5 ГГц. Использует фирменный протокол airMAX (Wi-Fi 4) для организации стабильных высокоскоростных каналов связи «точка-точка» на расстояниях более 15 км, а также имеет дополнительный LAN-порт со сквозным питанием PoE.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитТочка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD
-
В наличииЦена 9 520 руб.2380 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый
-
В наличииЦена 10 770 руб.2693 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120
-
В наличииЦена 10 820 руб.2705 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP245 белый
-
В наличииЦена 10 970 руб.2743 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band
-
В наличииЦена 11 090 руб.2773 руб. в СплитТочка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB
-
В наличииЦена 11 090 руб.2773 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RB911G-2HPnD-12S
-
В наличииЦена 11 320 руб. 13 600 руб.2830 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый
-
В наличииЦена 11 670 руб.2918 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650
-
В наличииЦена 11 720 руб.2930 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD...
-
В наличииЦена 12 870 руб.3218 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP620 HD белый
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, PoE-инжектор 24В 0.5А, пластиковые стяжки-хомуты для мачты, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150+ Мбит/с
Режим работы
мост
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
2
Развернуть
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Классическое компактное абонентское устройство (CPE) и беспроводной мост диапазона 5 ГГц. Использует фирменный протокол airMAX (Wi-Fi 4) для организации стабильных высокоскоростных каналов связи «точка-точка» на расстояниях более 15 км, а также имеет дополнительный LAN-порт со сквозным питанием PoE.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Купить Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU) - по цене 9840 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа UBIQUITI NanoStation M5 NSM5(EU)