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Точка доступа TP-Link EAP655-Wall купить с доставкой в Москве
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Точка доступа TP-Link EAP655-Wall

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Точка доступа TP-Link EAP655-Wall - фото 1
Точка доступа TP-Link EAP655-Wall - фото 2
Точка доступа TP-Link EAP655-Wall - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
  • Точка доступа TP-Link EAP655-Wall - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP655-Wall - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP655-Wall - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579267
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х5
Вес, г.
400

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP655-Wall

Точка доступа TP-Link EAP655-Wall

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP655-Wall




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа TP-Link EAP655-Wall
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точка доступа TP-Link EAP655-Wall - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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