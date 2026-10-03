Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631322
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
850
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650)
Потолочная точка доступа Wi?Fi 6. Скорость до 2976 Мбит/с по Wi-Fi 6 в несколько раз выше, чем у Wi-Fi 51, благодаря чему раТочка доступа TP-Link EAP650-Wall поможет настроить доступ в Интернет в большой квартире или доме. Компактное устройство крепится на стену, где не мешает и не ограничивает доступ к проводам и индикаторам. Обеспечивается возможность работы в двух диапазонах, использование Ethernet-порта или модуля Wi-Fi.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Потолочная точка доступа Wi?Fi 6. Скорость до 2976 Мбит/с по Wi-Fi 6 в несколько раз выше, чем у Wi-Fi 51, благодаря чему раТочка доступа TP-Link EAP650-Wall поможет настроить доступ в Интернет в большой квартире или доме. Компактное устройство крепится на стену, где не мешает и не ограничивает доступ к проводам и индикаторам. Обеспечивается возможность работы в двух диапазонах, использование Ethernet-порта или модуля Wi-Fi.
Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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