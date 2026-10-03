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Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) купить с доставкой в Москве
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Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650)

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Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 1
Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 2
Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 3
Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 4
Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 5
Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 1
  • Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 2
  • Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 3
  • Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 4
  • Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 5
  • Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631322
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
850

Описание товара Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650)

Потолочная точка доступа Wi?Fi 6. Скорость до 2976 Мбит/с по Wi-Fi 6 в несколько раз выше, чем у Wi-Fi 51, благодаря чему раТочка доступа TP-Link EAP650-Wall поможет настроить доступ в Интернет в большой квартире или доме. Компактное устройство крепится на стену, где не мешает и не ограничивает доступ к проводам и индикаторам. Обеспечивается возможность работы в двух диапазонах, использование Ethernet-порта или модуля Wi-Fi.

Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP650 (EAP650)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Потолочная точка доступа Wi?Fi 6. Скорость до 2976 Мбит/с по Wi-Fi 6 в несколько раз выше, чем у Wi-Fi 51, благодаря чему раТочка доступа TP-Link EAP650-Wall поможет настроить доступ в Интернет в большой квартире или доме. Компактное устройство крепится на стену, где не мешает и не ограничивает доступ к проводам и индикаторам. Обеспечивается возможность работы в двух диапазонах, использование Ethernet-порта или модуля Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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