Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)
Точка доступа Mikrotik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM – модель от популярного производителя, который специализируется на разработке и выпуске активного сетевого оборудования высокого класса. Перед вами – очень надежное устройство, предназначенное для уличного размещения. Вы сможете укомплектовать точку доступа двумя антеннами, подключение которых происходит к разъемам RP-SMA. Поддержка PoE дает возможность организовать питание модели от сети Ethernet. Также допускается подключение к электрической сети. Точка доступа Mikrotik NetMetal 5 RB922UAGS-5HPacD-NM характеризуется максимальной скоростью беспроводного соединения, равной 866 Мбит/с. Конструкцией модели предусмотрены порты SFP и USB. Точка доступа характеризуется степенью защиты IP66. Никакие явления погоды не способны оказать влияния на работу устройства. Корректная эксплуатация точки доступа гарантирована производителем при температуре воздуха, меняющейся в очень широком диапазоне – от -40 до 70 °C. В комплект поставки модели входят блок питания, инжектор PoE, металлическое кольцо, DIN-крепление и набор винтов.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Достоинства:
Идеальное решение для дачи
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
Купил для организации интернета на даче. Работает как часы уже два месяца, даже в грозу не подвела. Металлический корпус защищает от перепадов температур. Скорость передачи данных отличная, фильмы в 4K идут без буферизации. Управление через мобильное приложение очень удобное.
Достоинства:
Профессиональное решение для дома
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как IT-специалист, всегда выбираю MikroTik - не подводит. Эта модель порадовала наличием гигабитных портов и поддержкой PoE. Настройка через WinBox интуитивно понятная. Сигнал стабильный, поставил новую прошивку - все работает без нареканий. Однозначно стоит своих денег!
Достоинства:
то что давно искал!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Мощный и надежный девайс Использую в небольшом офисе уже третий месяц. Стабильно держит 20 подключенных устройств без потери скорости. Металлический корпус внушает доверие, качество сборки на высоте. Антенны съемные - можно при необходимости заменить на более мощные. Рекомендую для небольших помещений!
Достоинства:
Надежная рабочая лошадка!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Использую в квартире площадью 80 кв.м - сигнал покрывает все помещения без проблем. Металлический корпус защищает от пыли и влаги. Особенно порадовало наличие USB-порта для подключения накопителя. Работает круглосуточно уже месяц, ни одного сбоя. Отличный выбор для домашнего использования!
Достоинства:
удобный
Недостатки:
нет
Комментарий:
Отличный выбор для дома! Приобрел эту точку доступа для организации Wi-Fi в загородном доме. Порадовала простота настройки через веб-интерфейс - справился буквально за 15 минут. Сигнал покрывает всю территорию участка без мертвых зон. Особенно порадовало наличие PoE - не пришлось тянуть дополнительную линию питания. За свои деньги - просто находка!
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)
Достоинства:
Идеальное решение для дачи
Недостатки:
не обнаружил
Комментарий:
Купил для организации интернета на даче. Работает как часы уже два месяца, даже в грозу не подвела. Металлический корпус защищает от перепадов температур. Скорость передачи данных отличная, фильмы в 4K идут без буферизации. Управление через мобильное приложение очень удобное.
Достоинства:
Профессиональное решение для дома
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как IT-специалист, всегда выбираю MikroTik - не подводит. Эта модель порадовала наличием гигабитных портов и поддержкой PoE. Настройка через WinBox интуитивно понятная. Сигнал стабильный, поставил новую прошивку - все работает без нареканий. Однозначно стоит своих денег!
Достоинства:
то что давно искал!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Мощный и надежный девайс Использую в небольшом офисе уже третий месяц. Стабильно держит 20 подключенных устройств без потери скорости. Металлический корпус внушает доверие, качество сборки на высоте. Антенны съемные - можно при необходимости заменить на более мощные. Рекомендую для небольших помещений!
Достоинства:
Надежная рабочая лошадка!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Использую в квартире площадью 80 кв.м - сигнал покрывает все помещения без проблем. Металлический корпус защищает от пыли и влаги. Особенно порадовало наличие USB-порта для подключения накопителя. Работает круглосуточно уже месяц, ни одного сбоя. Отличный выбор для домашнего использования!
Достоинства:
удобный
Недостатки:
нет
Комментарий:
Отличный выбор для дома! Приобрел эту точку доступа для организации Wi-Fi в загородном доме. Порадовала простота настройки через веб-интерфейс - справился буквально за 15 минут. Сигнал покрывает всю территорию участка без мертвых зон. Особенно порадовало наличие PoE - не пришлось тянуть дополнительную линию питания. За свои деньги - просто находка!