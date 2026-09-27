Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP620 HD белый
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407932
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
810
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP620 HD белый
Точка доступа TP-Link EAP620 HD с поддержкой технологии PoE применяется для получения стабильной работы в условиях повышенной плотности клиентов. Поддерживая подключение по Wi-Fi 802.11, устройство сохраняет сигнал при работе датчика на 2.4 ГГц и 5 ГГц, гарантируя прием сигнала сразу на двух частотах. Благодаря увеличению пропускной способности до 4 раз можно легко подключать многочисленные устройства
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Точка доступа TP-Link EAP620 HD с поддержкой технологии PoE применяется для получения стабильной работы в условиях повышенной плотности клиентов. Поддерживая подключение по Wi-Fi 802.11, устройство сохраняет сигнал при работе датчика на 2.4 ГГц и 5 ГГц, гарантируя прием сигнала сразу на двух частотах. Благодаря увеличению пропускной способности до 4 раз можно легко подключать многочисленные устройства
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