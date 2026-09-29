Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый
Постройте и управляйте масштабируемой сетью Wi-Fi для вашего бизнеса с помощью решений Omada, которые могут объединять сотни точек доступа EAP по доступной цене. Портал аутентификации обеспечивает настраиваемую гостевую аутентификацию для максимального пользовательского контроля. Администраторы смогут легко настраивать и управлять гостевым доступом, создавать уникальную страницу аутентификации, систему ваучеров для ограничений времени доступа, учётные записи «операторов» с возможностью управления гостевой сетью без необходимости доступа к интерфейсу управления. Omada EAP115 предназначена для простого крепления к стене или на потолке. Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволит передавать электрический сигнал по сетевому кабелю для питания устройств – и вам не придётся беспокоиться об этой задаче при эксплуатации точек доступа. Omada EAP115 предназначена для простого крепления к стене или на потолке. Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволит передавать электрический сигнал по сетевому кабелю для питания устройств – и вам не придётся беспокоиться об этой задаче при эксплуатации точек доступа.
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