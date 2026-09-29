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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый

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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257476
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х7
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый

Постройте и управляйте масштабируемой сетью Wi-Fi для вашего бизнеса с помощью решений Omada, которые могут объединять сотни точек доступа EAP по доступной цене. Портал аутентификации обеспечивает настраиваемую гостевую аутентификацию для максимального пользовательского контроля. Администраторы смогут легко настраивать и управлять гостевым доступом, создавать уникальную страницу аутентификации, систему ваучеров для ограничений времени доступа, учётные записи «операторов» с возможностью управления гостевой сетью без необходимости доступа к интерфейсу управления. Omada EAP115 предназначена для простого крепления к стене или на потолке. Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволит передавать электрический сигнал по сетевому кабелю для питания устройств – и вам не придётся беспокоиться об этой задаче при эксплуатации точек доступа. Omada EAP115 предназначена для простого крепления к стене или на потолке. Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволит передавать электрический сигнал по сетевому кабелю для питания устройств – и вам не придётся беспокоиться об этой задаче при эксплуатации точек доступа.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP115 белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Постройте и управляйте масштабируемой сетью Wi-Fi для вашего бизнеса с помощью решений Omada, которые могут объединять сотни точек доступа EAP по доступной цене. Портал аутентификации обеспечивает настраиваемую гостевую аутентификацию для максимального пользовательского контроля. Администраторы смогут легко настраивать и управлять гостевым доступом, создавать уникальную страницу аутентификации, систему ваучеров для ограничений времени доступа, учётные записи «операторов» с возможностью управления гостевой сетью без необходимости доступа к интерфейсу управления. Omada EAP115 предназначена для простого крепления к стене или на потолке. Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволит передавать электрический сигнал по сетевому кабелю для питания устройств – и вам не придётся беспокоиться об этой задаче при эксплуатации точек доступа. Omada EAP115 предназначена для простого крепления к стене или на потолке. Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволит передавать электрический сигнал по сетевому кабелю для питания устройств – и вам не придётся беспокоиться об этой задаче при эксплуатации точек доступа.
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