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Wi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1x1Gb купить с доставкой в Москве
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Wi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1x1Gb

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Wi-Fi роутер радио MikroTik SXTsq 5 AX SXTsq-5axD - фото 1
Wi-Fi роутер радио MikroTik SXTsq 5 AX SXTsq-5axD - фото 2
Wi-Fi роутер радио MikroTik SXTsq 5 AX SXTsq-5axD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi роутер радио MikroTik SXTsq 5 AX SXTsq-5axD - фото 1
  • Wi-Fi роутер радио MikroTik SXTsq 5 AX SXTsq-5axD - фото 2
  • Wi-Fi роутер радио MikroTik SXTsq 5 AX SXTsq-5axD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723206
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1x1Gb
6 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Цвет
белый
Комплектация
PoE инжектор, адаптер питания, комплект для монтажа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Wi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1x1Gb

Компактная уличная Wi-Fi 6 CPE с мощной антенной 16 дБи, режимом AP и несколькими вариантами монтажа – идеально подходит для установки на мачтах, столбах или крышах.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1x1Gb




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Цвет
белый
Комплектация
PoE инжектор, адаптер питания, комплект для монтажа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная уличная Wi-Fi 6 CPE с мощной антенной 16 дБи, режимом AP и несколькими вариантами монтажа – идеально подходит для установки на мачтах, столбах или крышах.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1x1Gb - по цене 6710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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