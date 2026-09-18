Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб.
В наличии
Код товара: 257453
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 170 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х38х23
Вес, г.
990
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый
MikroTik SXTsq Lite2 - лёгкий всепогодный уличный радиомаршрутизатор малого форм-фактора со встроенной антенной. Разработан для PtP-мостов или использования в качестве CPE. Усовершенствованная конструкция антенны позволила значительно сократить физический размер устройства: оно стало вдвое тоньше. Однако коэффициент усиления по-прежнему остаётся 10 дБи, аналогично предыдущей модели SXT Lite2. Корпус оснащён пазами для непосредственного закрепления металлического хомута в трёх разных местах, что даёт возможность установки на горизонтальные рельсы. Устройство также можно зафиксировать на quickMOUNT pro (приобретается отдельно). Помимо этого, существует удобное подключение заземления для защиты SXTsq Lite2 от грозового разряда.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
MikroTik SXTsq Lite2 - лёгкий всепогодный уличный радиомаршрутизатор малого форм-фактора со встроенной антенной. Разработан для PtP-мостов или использования в качестве CPE. Усовершенствованная конструкция антенны позволила значительно сократить физический размер устройства: оно стало вдвое тоньше. Однако коэффициент усиления по-прежнему остаётся 10 дБи, аналогично предыдущей модели SXT Lite2. Корпус оснащён пазами для непосредственного закрепления металлического хомута в трёх разных местах, что даёт возможность установки на горизонтальные рельсы. Устройство также можно зафиксировать на quickMOUNT pro (приобретается отдельно). Помимо этого, существует удобное подключение заземления для защиты SXTsq Lite2 от грозового разряда.
Купить Wi-Fi точка доступа MikroTik RBSXTsq2nD белый - по цене 4170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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