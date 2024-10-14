Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND)
Точка доступа Mikrotik SXTsq Lite5 – компактное устройство, применяемое для создания сетей Wi-Fi. Она оснащается двумя мощными встроенными антеннами, имеющими коэффициент усиления 12 dBi. Выходная мощность установленного передатчика – 20 dBm. Благодаря этому обеспечивается большая зона покрытия сигналом. Модель Mikrotik SXTsq Lite5 использует стандарт шифрования WPA2 для защиты соединения. Трансляция сигнала происходит на частоте 5 ГГц. Пиковая скорость передачи данных – 600 Мбит/с. Достигается высокая пропускная способность, можно полноценно работать в беспроводной сети. Управление оборудованием осуществляется с помощью Web-интерфейса. В специальной панели можно легко выполнить настройку. Дополнительно предоставляется интерфейс командной строки, если вы предпочитаете такой способ взаимодействия с техникой. Точка доступа получает электрическую энергию по интернет-кабелю. Для этой цели производитель реализовал в ней поддержку PoE. Вместе с оборудованием поставляется блок питания и PoE-инжектор, крепление для его размещения.
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Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Настраивается несложно, если до этого уже был опыт работы с микротиком. Соединение точка-точка работает отлично)
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTSQ5ND)
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Настраивается несложно, если до этого уже был опыт работы с микротиком. Соединение точка-точка работает отлично)