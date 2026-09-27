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Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD)

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Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD) - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257418
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
950

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD)

Устройство доступа Mikrotik SXTsq 5 ac поддерживает использование в качестве моста при передаче данных по схеме точка-точка на расстояние до 12 км, может применяться в качестве клиентского устройства. Модель в пластиковом корпусе белого цвета, защищенном от негативных погодных воздействий, располагает интегрированной антенной с коэффициентом усиления сигнала 16 dBi и радиомодулем мощностью 25 dBm. Передачу данных прибор осуществляет в частотном диапазоне 5 ГГц, позволяя добиться наибольшей скорости беспроводного соединения 867 Мбит/сек. Работой беспроводного уличного маршрутизатора Mikrotik SXTsq 5 ac, предназначенного для установки на столбе или мачте при помощи хомутов, управляет платформа RouterOS Level 3. Для управления функционалом также можно применять как Web-интерфейс, так и интерфейс командной строки (CLI). Питание сетевого устройства реализовано по стандарту PoE, который предполагает передачу энергии по свободным линиям сетевого кабеля.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство доступа Mikrotik SXTsq 5 ac поддерживает использование в качестве моста при передаче данных по схеме точка-точка на расстояние до 12 км, может применяться в качестве клиентского устройства. Модель в пластиковом корпусе белого цвета, защищенном от негативных погодных воздействий, располагает интегрированной антенной с коэффициентом усиления сигнала 16 dBi и радиомодулем мощностью 25 dBm. Передачу данных прибор осуществляет в частотном диапазоне 5 ГГц, позволяя добиться наибольшей скорости беспроводного соединения 867 Мбит/сек. Работой беспроводного уличного маршрутизатора Mikrotik SXTsq 5 ac, предназначенного для установки на столбе или мачте при помощи хомутов, управляет платформа RouterOS Level 3. Для управления функционалом также можно применять как Web-интерфейс, так и интерфейс командной строки (CLI). Питание сетевого устройства реализовано по стандарту PoE, который предполагает передачу энергии по свободным линиям сетевого кабеля.


Теги товара: 5 ГГц
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Отзывы


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