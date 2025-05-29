Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый
Скорость до 1317 Мбит/с в двух диапазонах Wi-Fi: до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц. Fast roaming (802.11k/v) обеспечивает высокую мобильность и автоматически переключает клиентские устройства с одной точки доступа на другую. Технология Omada Mesh обеспечивает беспроводное подключение между точками доступа на большом расстоянии, делая их установку более удобной и гибкой. Программный контроллер EAP Controller для удобного управления множеством точек доступа. Поддержка Power over Ethernet (802.3af) и пассивного PoE для удобного размещения и подачи питания. Портал аутентификации гостей в сети Wi-Fi. Функция Band Steering автоматически переключает двухдиапазонные устройства на канал 5 ГГц для более быстрого подключения MU-MIMO обеспечивает одновременную передачу данных нескольким клиентам, ускоряя их подключение. Beamforming усиливает сигнал в нужном направлении, обеспечивая более быстрый и стабильный Wi-Fi. Поддержка VLAN управления для улучшенного управления сетью. Настройка расписаний для автоматической перезагрузки точек доступа и включения/отключения Wi-Fi в нужное время.
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Достоинства:
Комментарий:
как всегда на высоте! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Точки хорошо себя зарегомендовали за долгое время. закупили еще для увеличения покрытия
Достоинства:
Комментарий:
все работает! это главное
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее покрытие WIFI. Настройка не сложная. Подключается к Omada controller.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество товара, характеристики радуют, работает прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Слабовато покрывает
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый
Достоинства:
Комментарий:
как всегда на высоте! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Точки хорошо себя зарегомендовали за долгое время. закупили еще для увеличения покрытия
Достоинства:
Комментарий:
все работает! это главное
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее покрытие WIFI. Настройка не сложная. Подключается к Omada controller.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество товара, характеристики радуют, работает прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Слабовато покрывает