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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый

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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 4
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 5
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 6
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257475
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х8
Вес, г.
960

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый

Скорость до 1317 Мбит/с в двух диапазонах Wi-Fi: до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц. Fast roaming (802.11k/v) обеспечивает высокую мобильность и автоматически переключает клиентские устройства с одной точки доступа на другую. Технология Omada Mesh обеспечивает беспроводное подключение между точками доступа на большом расстоянии, делая их установку более удобной и гибкой. Программный контроллер EAP Controller для удобного управления множеством точек доступа. Поддержка Power over Ethernet (802.3af) и пассивного PoE для удобного размещения и подачи питания. Портал аутентификации гостей в сети Wi-Fi. Функция Band Steering автоматически переключает двухдиапазонные устройства на канал 5 ГГц для более быстрого подключения MU-MIMO обеспечивает одновременную передачу данных нескольким клиентам, ускоряя их подключение. Beamforming усиливает сигнал в нужном направлении, обеспечивая более быстрый и стабильный Wi-Fi. Поддержка VLAN управления для улучшенного управления сетью. Настройка расписаний для автоматической перезагрузки точек доступа и включения/отключения Wi-Fi в нужное время.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP225 белый

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
как всегда на высоте! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Кулешов М.

Достоинства:


Комментарий:
Точки хорошо себя зарегомендовали за долгое время. закупили еще для увеличения покрытия
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
все работает! это главное
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Владимир Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее покрытие WIFI. Настройка не сложная. Подключается к Omada controller.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество товара, характеристики радуют, работает прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Слабовато покрывает



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Скорость до 1317 Мбит/с в двух диапазонах Wi-Fi: до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц. Fast roaming (802.11k/v) обеспечивает высокую мобильность и автоматически переключает клиентские устройства с одной точки доступа на другую. Технология Omada Mesh обеспечивает беспроводное подключение между точками доступа на большом расстоянии, делая их установку более удобной и гибкой. Программный контроллер EAP Controller для удобного управления множеством точек доступа. Поддержка Power over Ethernet (802.3af) и пассивного PoE для удобного размещения и подачи питания. Портал аутентификации гостей в сети Wi-Fi. Функция Band Steering автоматически переключает двухдиапазонные устройства на канал 5 ГГц для более быстрого подключения MU-MIMO обеспечивает одновременную передачу данных нескольким клиентам, ускоряя их подключение. Beamforming усиливает сигнал в нужном направлении, обеспечивая более быстрый и стабильный Wi-Fi. Поддержка VLAN управления для улучшенного управления сетью. Настройка расписаний для автоматической перезагрузки точек доступа и включения/отключения Wi-Fi в нужное время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
как всегда на высоте! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Кулешов М.

Достоинства:


Комментарий:
Точки хорошо себя зарегомендовали за долгое время. закупили еще для увеличения покрытия
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
все работает! это главное
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Владимир Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее покрытие WIFI. Настройка не сложная. Подключается к Omada controller.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество товара, характеристики радуют, работает прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Слабовато покрывает


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