Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737694
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество внутренних антенн
1
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х8
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9
Уличная беспроводная точка доступа, разработанная для создания надежных сетей на больших расстояниях и работы в качестве клиентского оборудования (CPE) в WISP-сетях
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 560 руб.1390 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP223
-
В наличииЦена 6 210 руб. 7 270 руб.1553 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti NanoStation 5AC Loco
-
В наличииЦена 6 320 руб.1580 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link CPE220 белый
-
В наличииЦена 6 690 руб.1673 руб. в СплитWi?Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ax SXTSQ-5AXD 5ГГц AX1200 1...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTSQG-5ACD)
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP225-outdoor белый
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBCAPGI-5ACD2ND белый
-
В наличииЦена 9 060 руб.2265 руб. в СплитТочка доступа MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-XL
-
В наличииЦена 9 310 руб.2328 руб. в СплитТочка доступа Wi-Fi Netcraze Orbiter 6 (NAP-630)
-
В наличииЦена 9 490 руб.2373 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M2-400 белый
-
В наличииЦена 9 540 руб.2385 руб. в СплитТочка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество внутренних антенн
1
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Развернуть
Страна производитель
Китай
Уличная беспроводная точка доступа, разработанная для создания надежных сетей на больших расстояниях и работы в качестве клиентского оборудования (CPE) в WISP-сетях
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9