Top.Mail.Ru
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 1
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 2
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 3
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 4
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 5
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 6
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 7
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 8
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 9
Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
  • Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737694
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество внутренних антенн
1
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х8
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9

Уличная беспроводная точка доступа, разработанная для создания надежных сетей на больших расстояниях и работы в качестве клиентского оборудования (CPE) в WISP-сетях

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество внутренних антенн
1
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная беспроводная точка доступа, разработанная для создания надежных сетей на больших расстояниях и работы в качестве клиентского оборудования (CPE) в WISP-сетях
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа IP-COM CPE9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...