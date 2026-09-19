Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408013
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Страна производитель
Латвия
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
400
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN)
Тип: точка доступа. Конструкция :уличная. Стандарты беспроводной связи: 802.11n (Wi-Fi 4). Скорость беспроводной связи: 125 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK. Поддержка WDS. Режимы работы: AP. Приоритизация трафика (QoS). Приоритизация беспроводного трафика (WMM).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
Размещение
уличное
Страна производитель
Латвия
Тип: точка доступа. Конструкция :уличная. Стандарты беспроводной связи: 802.11n (Wi-Fi 4). Скорость беспроводной связи: 125 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK. Поддержка WDS. Режимы работы: AP. Приоритизация трафика (QoS). Приоритизация беспроводного трафика (WMM).
Wi-Fi роутер MikroTik Groove 52 (RBGROOVE52HPN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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