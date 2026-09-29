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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый

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Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый - фото 4
Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257497
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х10
Вес, г.
910

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый

Наружная Wi-Fi точка доступа CPE510 является недорогим и качественным решением для обеспечения беспроводного подключения вне помещения. Благодаря централизованному ПО для управления сетью устройства идеально подходят для подключения по схеме “точка-точка”, “точка-многоточка”, а также для создания Wi-Fi доступа вне помещения. Высокая производительность и удобный дизайн делают CPE510 идеальным выбором для предприятий и конечных пользователей. Чипсет уровня Enterprise от Qualcomm Atheros, высокомощные антенны, специально разработанный корпус и поддержка питания по стандарту PoE обеспечивают превосходную работу точки доступа CPE510 практически в любом климате. Рабочая температура устройства находится в диапазоне от -30 °С до +70 °С. Точка доступа предназначена для использования вне помещения и подходит для беспроводной передачи данных на расстоянии 15 км+. Устройство прошло эксплуатационные испытания.



Теги товара: 5 ГГц

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link CPE510 белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Наружная Wi-Fi точка доступа CPE510 является недорогим и качественным решением для обеспечения беспроводного подключения вне помещения. Благодаря централизованному ПО для управления сетью устройства идеально подходят для подключения по схеме “точка-точка”, “точка-многоточка”, а также для создания Wi-Fi доступа вне помещения. Высокая производительность и удобный дизайн делают CPE510 идеальным выбором для предприятий и конечных пользователей. Чипсет уровня Enterprise от Qualcomm Atheros, высокомощные антенны, специально разработанный корпус и поддержка питания по стандарту PoE обеспечивают превосходную работу точки доступа CPE510 практически в любом климате. Рабочая температура устройства находится в диапазоне от -30 °С до +70 °С. Точка доступа предназначена для использования вне помещения и подходит для беспроводной передачи данных на расстоянии 15 км+. Устройство прошло эксплуатационные испытания.


Теги товара: 5 ГГц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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