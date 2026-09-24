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Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD купить с доставкой в Москве
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Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD

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Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 1
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 2
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 3
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 4
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 5
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 6
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 7
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 8
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 9
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 10
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 11
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 12
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 13
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2400 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 1
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 2
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 3
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 4
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 5
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 6
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 7
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 8
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 9
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 10
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 11
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 12
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 13
  • Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723247
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD
9 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Цвет
белый
Комплектация
- Wi-Fi маршрутизатор 1 шт.- блок питания 24 В 0.8 А 1 шт.- гигабитный PoE-инжектор 1 шт.- набор винтов K-52 1 шт.- металлический хомут для установки на мачту 2 шт.- настольная подставка 1 шт.- крепёжная пластина для уличного монтажа 1 шт.- основа для крепления на потолок 1 шт.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2400 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
потолочная, настенная, настольная
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD

Точка доступа MikroTik wAPG-5HaxD2HaxD wAP ax обеспечивает быстрый и надежный Wi-Fi 6 на вашем загородном отдыхе или в других сложных условиях, например на сельской заправочной станции или автобусной остановке. Мощный двухдиапазонный двухканальный радиомодуль ( 2x2 MIMO ) обеспечивает быстрое и надежное беспроводное соединение как в помещении, так и на открытом воздухе. Wi-Fi 6: больше, чем просто скорость Без сомнения, Wi-Fi 6 намного быстрее как в спектре 2,4 ГГц (увеличение скорости до 90% !), так и в спектре 5 ГГц (до 40% быстрее!), но это еще не все. Wi-Fi 6 предлагает значительно улучшенную энергоэффективность и безопасность. Шифрование OWE/WPA3-PSK/WPA3-EAP и защита кадров управления помогают предотвратить все виды атак, такие как атаки методом подбора и атаки деаутентификации. А если у вас есть несколько устройств wAP ax на большой территории, вы сможете насладиться улучшенным роумингом с плавным быстрым переходом — ваши устройства будут переключаться на самый сильный сигнал… плавно! Улучшенное оборудование для бесперебойного подключения и простого управления Эта компактная точка доступа оснащена современным двухъядерным процессором ARM и работает на RouterOS v7 , обеспечивая стабильный интернет и отличную производительность VPN на всей вашей территории. WAP ax также поддерживает наш новый CAPsMAN для простого централизованного управления несколькими устройствами всего несколькими щелчками мыши. Устройство оснащено двумя портами Gigabit Ethernet , с PoE-in на одном для гибких вариантов питания. Вы также можете использовать стандартный разъем постоянного тока — потому что мы верим в предоставление вам выбора. Скрытый дизайн – защита от атмосферных воздействий и вандализма wAP ax разработан так, чтобы вписаться в любую обстановку. Его простой, элегантный дизайн не привлекает нежелательного внимания, что делает его идеальным как для оживленных общественных мест, так и для частных владений. wAP можно надежно закрепить на любой внешней стене или крыше изнутри корпуса, а на задней стороне корпуса есть отверстие для прокладки кабеля Ethernet непосредственно через стену, что делает установку более незаметной и безопасной.

Отзывы о товаре Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Цвет
белый
Комплектация
- Wi-Fi маршрутизатор 1 шт.- блок питания 24 В 0.8 А 1 шт.- гигабитный PoE-инжектор 1 шт.- набор винтов K-52 1 шт.- металлический хомут для установки на мачту 2 шт.- настольная подставка 1 шт.- крепёжная пластина для уличного монтажа 1 шт.- основа для крепления на потолок 1 шт.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2400 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размещение
уличное, внутри помещения
Установка
потолочная, настенная, настольная
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа MikroTik wAPG-5HaxD2HaxD wAP ax обеспечивает быстрый и надежный Wi-Fi 6 на вашем загородном отдыхе или в других сложных условиях, например на сельской заправочной станции или автобусной остановке. Мощный двухдиапазонный двухканальный радиомодуль ( 2x2 MIMO ) обеспечивает быстрое и надежное беспроводное соединение как в помещении, так и на открытом воздухе. Wi-Fi 6: больше, чем просто скорость Без сомнения, Wi-Fi 6 намного быстрее как в спектре 2,4 ГГц (увеличение скорости до 90% !), так и в спектре 5 ГГц (до 40% быстрее!), но это еще не все. Wi-Fi 6 предлагает значительно улучшенную энергоэффективность и безопасность. Шифрование OWE/WPA3-PSK/WPA3-EAP и защита кадров управления помогают предотвратить все виды атак, такие как атаки методом подбора и атаки деаутентификации. А если у вас есть несколько устройств wAP ax на большой территории, вы сможете насладиться улучшенным роумингом с плавным быстрым переходом — ваши устройства будут переключаться на самый сильный сигнал… плавно! Улучшенное оборудование для бесперебойного подключения и простого управления Эта компактная точка доступа оснащена современным двухъядерным процессором ARM и работает на RouterOS v7 , обеспечивая стабильный интернет и отличную производительность VPN на всей вашей территории. WAP ax также поддерживает наш новый CAPsMAN для простого централизованного управления несколькими устройствами всего несколькими щелчками мыши. Устройство оснащено двумя портами Gigabit Ethernet , с PoE-in на одном для гибких вариантов питания. Вы также можете использовать стандартный разъем постоянного тока — потому что мы верим в предоставление вам выбора. Скрытый дизайн – защита от атмосферных воздействий и вандализма wAP ax разработан так, чтобы вписаться в любую обстановку. Его простой, элегантный дизайн не привлекает нежелательного внимания, что делает его идеальным как для оживленных общественных мест, так и для частных владений. wAP можно надежно закрепить на любой внешней стене или крыше изнутри корпуса, а на задней стороне корпуса есть отверстие для прокладки кабеля Ethernet непосредственно через стену, что делает установку более незаметной и безопасной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Точка доступа MikroTik WAP ax wAPG-5HaxD2HaxD - по цене 9390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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