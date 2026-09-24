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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4988 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723294
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Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite
Точка доступа Ubiquiti — современное решение для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Поддержка стандарта Wi?Fi 7 (802.11be) и максимальная скорость соединения до 4988 Мбит/с обеспечивают быстрый обмен данными для требовательных сетевых задач.
Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц помогает гибко распределять подключение между устройствами, а зона покрытия до 115 м? подходит для уверенного доступа в просторном помещении. Четыре внутренние антенны поддерживают эффективную передачу сигнала, а проводное подключение со скоростью до 2500 Мбит/с раскрывает возможности высокоскоростной сети.
Модель оснащена одним LAN-портом и поддерживает питание PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, что упрощает размещение устройства. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер, а настенная или потолочная установка позволяет выбрать оптимальное положение точки доступа..liferay
Точка доступа Ubiquiti — современное решение для стабильного беспроводного подключения внутри помещения. Поддержка стандарта Wi?Fi 7 (802.11be) и максимальная скорость соединения до 4988 Мбит/с обеспечивают быстрый обмен данными для требовательных сетевых задач.
Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц помогает гибко распределять подключение между устройствами, а зона покрытия до 115 м? подходит для уверенного доступа в просторном помещении. Четыре внутренние антенны поддерживают эффективную передачу сигнала, а проводное подключение со скоростью до 2500 Мбит/с раскрывает возможности высокоскоростной сети.
Модель оснащена одним LAN-портом и поддерживает питание PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, что упрощает размещение устройства. Белый корпус аккуратно вписывается в интерьер, а настенная или потолочная установка позволяет выбрать оптимальное положение точки доступа..liferay
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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