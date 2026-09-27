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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
11 320 руб.
13 600
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257436
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Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый
Mesh-точка доступа высокоскоростного стандарта 802.11AC c двумя съёмными всенаправленными антеннами обеспечивает одновременную работу в двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц. Всепогодный корпус позволяет использовать её как на улице, так и внутри помещения — малый форм-фактор способствует идеальной интеграции в любой интерьер. Устройство разработано для создания наилучшего беспроводного покрытия на больших открытых площадках и быстрого развёртывания высокопроизводительных масштабных Wi-Fi сетей за счёт поддержки технологии Plug and Play Mesh. Точка доступа, благодаря MIMO 2x2, показывает суммарную скорость передачи данных до 1167 Мбит/с — до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2.4 ГГц — а также совместима со стандартом 802.3af PoE.
Mesh-точка доступа высокоскоростного стандарта 802.11AC c двумя съёмными всенаправленными антеннами обеспечивает одновременную работу в двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц. Всепогодный корпус позволяет использовать её как на улице, так и внутри помещения — малый форм-фактор способствует идеальной интеграции в любой интерьер. Устройство разработано для создания наилучшего беспроводного покрытия на больших открытых площадках и быстрого развёртывания высокопроизводительных масштабных Wi-Fi сетей за счёт поддержки технологии Plug and Play Mesh. Точка доступа, благодаря MIMO 2x2, показывает суммарную скорость передачи данных до 1167 Мбит/с — до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2.4 ГГц — а также совместима со стандартом 802.3af PoE.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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