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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый - фото 4
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
11 320 руб.  13 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257436
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
1 устройство
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Зона покрытия, м2
183
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
24х11х8
Вес, кг.
1.12

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый

Mesh-точка доступа высокоскоростного стандарта 802.11AC c двумя съёмными всенаправленными антеннами обеспечивает одновременную работу в двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц. Всепогодный корпус позволяет использовать её как на улице, так и внутри помещения — малый форм-фактор способствует идеальной интеграции в любой интерьер. Устройство разработано для создания наилучшего беспроводного покрытия на больших открытых площадках и быстрого развёртывания высокопроизводительных масштабных Wi-Fi сетей за счёт поддержки технологии Plug and Play Mesh. Точка доступа, благодаря MIMO 2x2, показывает суммарную скорость передачи данных до 1167 Мбит/с — до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2.4 ГГц — а также совместима со стандартом 802.3af PoE. 

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
1 устройство
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3af
Размещение
уличное
Установка
на мачту
Зона покрытия, м2
183
Страна производитель
Тайвань
Описание
Mesh-точка доступа высокоскоростного стандарта 802.11AC c двумя съёмными всенаправленными антеннами обеспечивает одновременную работу в двух диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц. Всепогодный корпус позволяет использовать её как на улице, так и внутри помещения — малый форм-фактор способствует идеальной интеграции в любой интерьер. Устройство разработано для создания наилучшего беспроводного покрытия на больших открытых площадках и быстрого развёртывания высокопроизводительных масштабных Wi-Fi сетей за счёт поддержки технологии Plug and Play Mesh. Точка доступа, благодаря MIMO 2x2, показывает суммарную скорость передачи данных до 1167 Мбит/с — до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2.4 ГГц — а также совместима со стандартом 802.3af PoE. 
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