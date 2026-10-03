Wi-Fi точка доступа MikroTik OmniTIK 5 POE ac (RBOMNITIKPG-5HACD)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 840 руб.
В наличии
Код товара: 287957
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 840 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
3G
нет
4G
нет
Защита информации
WPA2, WPA, WEP
Расширенные функции
MIMO
Скорость портов
1000 мБит/с
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х21х6
Вес, кг.
1.52
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik OmniTIK 5 POE ac (RBOMNITIKPG-5HACD)
MikroTik OmniTIK 5 PoE ac (RBOmniTikPG-5HacD) - мощная всепогодная точка доступа с поддержкой стандарта ac, пятью гигабитными Ethernet-портами и поддержкой PoE питания.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
3G
нет
4G
нет
Защита информации
WPA2, WPA, WEP
Расширенные функции
MIMO
Скорость портов
1000 мБит/с
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Страна производитель
Китай
MikroTik OmniTIK 5 PoE ac (RBOmniTikPG-5HacD) - мощная всепогодная точка доступа с поддержкой стандарта ac, пятью гигабитными Ethernet-портами и поддержкой PoE питания.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры
Теги товара: 5 ГГц
Wi-Fi точка доступа MikroTik OmniTIK 5 POE ac (RBOMNITIKPG-5HACD) - стоимость товара 15840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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