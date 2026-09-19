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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467189
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х12х11
Вес, кг.
9.9

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET

Rocket LTU - новое поколение оборудования для создания операторских беспроводных сетей топологии PTMP. Модель отличается высоким уровнем спектральной эффективности и значительно превосходит оборудование предыдущих поколений по производительности.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti LTU-ROCKET




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Rocket LTU - новое поколение оборудования для создания операторских беспроводных сетей топологии PTMP. Модель отличается высоким уровнем спектральной эффективности и значительно превосходит оборудование предыдущих поколений по производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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