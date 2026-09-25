Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(2-pack)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Количество внешних антенн
8
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737767
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль - 2 шт., адаптер питания х 2 шт., документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор
Количество внешних антенн
8
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х20
Вес, кг.
3.2
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(2-pack)
Точка доступа/ BE19000 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System(Tri-Band)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль - 2 шт., адаптер питания х 2 шт., документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
21553 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор
Количество внешних антенн
8
Количество внутренних антенн
8
Количество портов LAN
4
Развернуть
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Точка доступа/ BE19000 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System(Tri-Band)
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(2-pack) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(2-pack)