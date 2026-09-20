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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579274
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Описание товара Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F)
Zyxel WAX630S предназначен для беспроводной сети с большим числом клиентов. Данная модель может работать в нескольких диапазонах, а также поддерживает стандарт 802.11ax и многопотоковую технологию MU-MIMO, за счет которых максимальная пропускная способность сети может достигать 2975 Мбит/с. Встроенные антенны с высоким коэффициентом усиления обеспечат стабильный сигнал и большую зону покрытия. Кроме того, точка доступа поддерживает различные протоколы безопасности, за счет которых ваша сеть будет надежно защищена от различных угроз. Настройка оборудования и управление его работой может осуществляться при помощи веб-интерфейса, мобильного приложения и других средств. Точка доступа Zyxel WAX630S выполнена в компактном корпусе и предназначена для использования внутри помещений. Комплектный набор креплений сделает монтаж простым и удобным.
Zyxel WAX630S предназначен для беспроводной сети с большим числом клиентов. Данная модель может работать в нескольких диапазонах, а также поддерживает стандарт 802.11ax и многопотоковую технологию MU-MIMO, за счет которых максимальная пропускная способность сети может достигать 2975 Мбит/с. Встроенные антенны с высоким коэффициентом усиления обеспечат стабильный сигнал и большую зону покрытия. Кроме того, точка доступа поддерживает различные протоколы безопасности, за счет которых ваша сеть будет надежно защищена от различных угроз. Настройка оборудования и управление его работой может осуществляться при помощи веб-интерфейса, мобильного приложения и других средств. Точка доступа Zyxel WAX630S выполнена в компактном корпусе и предназначена для использования внутри помещений. Комплектный набор креплений сделает монтаж простым и удобным.
Точка доступа Zyxel NebulaFlex Pro WAX630S (WAX630S-EU0101F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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