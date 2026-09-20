Точка доступа TP-Link EAP610-Outdoor
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP610-Outdoor
Точка доступа TP-Link EAP610-Outdoor – решение для обеспечения скоростным доступом к сети различных объектов. Основа модели – производительный чипсет, благодаря которому она может работать на частоте 2.4 и 5 ГГц. В сочетании со стандартом 802.11ax и многопотоковый технологией MU-MIMO это позволяет создать беспроводное соединение со скоростью до 1775 Мбит/с. Две внутренние антенны обеспечивают стабильный сигнал и большую зону покрытия сети. Кроме того, точка доступа поддерживает различные протоколы WPA, которые обеспечат надежную защиту сети от различных угроз. Настройка и управление работой оборудования может осуществляться при помощи удобного веб-интерфейса или мобильного приложения Omada. Точка доступа TP-Link EAP610-Outdoor выполнена в защищенном корпусе и может использоваться на улице. Монтаж модели возможен на мачту или стену при помощи комплектных крепежей. Для подключения оборудования на корпусе есть 1 порт Ethernet. В качестве источника питания используется технология PoE.
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