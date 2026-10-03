Top.Mail.Ru
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 4
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 5
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 6
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 7
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631306
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1.01

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW

Благодаря уникальному способу монтажа точка доступа UniFi 6 In-Wall AP незаметно и гармонично впишется в интерьер. UniFi 6 In-Wall AP настенная точка доступа розеточного исполнения с поддержкой Wi-Fi 6 и 4x4 MU-MIMO, которая органично вписывается в любую комнату благодаря изысканному дизайну. Применяется для организации беспроводного роуминга в сети с повышенной загруженностью. Устройство имеет встроенный 4-портовый коммутатор Gigabit Ethernet и отлично подходит для среды с высокой плотностью клиентов.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
5
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря уникальному способу монтажа точка доступа UniFi 6 In-Wall AP незаметно и гармонично впишется в интерьер. UniFi 6 In-Wall AP настенная точка доступа розеточного исполнения с поддержкой Wi-Fi 6 и 4x4 MU-MIMO, которая органично вписывается в любую комнату благодаря изысканному дизайну. Применяется для организации беспроводного роуминга в сети с повышенной загруженностью. Устройство имеет встроенный 4-портовый коммутатор Gigabit Ethernet и отлично подходит для среды с высокой плотностью клиентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...