Wi-Fi точка доступа HPE Aruba AP-515 (RW) Q9H62A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4800 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292411
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа, адаптер питания, документация
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4800 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
USB разъем
USB 2.0 x 1
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х25
Вес, кг.
11.46
Описание товара Wi-Fi точка доступа HPE Aruba AP-515 (RW) Q9H62A
Точки доступа HPE Aruba серии 510 обеспечивают доступ к двухдиапазонному сигналу 802.11ax с OFDMA и многопользовательским интерфейсом MIMO (MU-MIMO). 4 внутренних всенаправленных антенны. Поддерживает функции 802.11ax.(IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax) Максимальная скорость передачи данных составляет 4,8 Гбит/ с в диапазоне 5 ГГц и 575 Мбит/ с в диапазоне 2,4 ГГц (совокупная пиковая скорость передачи данных 5,4 Гбит / с)..
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа, адаптер питания, документация
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4800 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
4
Развернуть
Количество портов LAN
1
USB разъем
USB 2.0 x 1
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Точки доступа HPE Aruba серии 510 обеспечивают доступ к двухдиапазонному сигналу 802.11ax с OFDMA и многопользовательским интерфейсом MIMO (MU-MIMO). 4 внутренних всенаправленных антенны. Поддерживает функции 802.11ax.(IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax) Максимальная скорость передачи данных составляет 4,8 Гбит/ с в диапазоне 5 ГГц и 575 Мбит/ с в диапазоне 2,4 ГГц (совокупная пиковая скорость передачи данных 5,4 Гбит / с)..
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba AP-515 (RW) Q9H62A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа HPE Aruba AP-515 (RW) Q9H62A