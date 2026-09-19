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Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый

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Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407930
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
5.58

Описание товара Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый

Точка доступа HPE R2X11A Aruba Instant On Outdoor AP17 обеспечивает беспроводную связь в 2 диапазонах 2.4/5 ГГц стандарта IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, максимальная пропускная способность диапазона 867 Мб/с, поддерживает питание по PoE.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа HPE R2X11A Aruba Instant On Outdoor AP17 обеспечивает беспроводную связь в 2 диапазонах 2.4/5 ГГц стандарта IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, максимальная пропускная способность диапазона 867 Мб/с, поддерживает питание по PoE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP17 Outdoor AP (R2X11A) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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