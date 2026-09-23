Wi-Fi точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA130BE NWA130BE-WW0101F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10776 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736684
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10776 Мбит/с
Режим работы
мост, повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х7
Вес, кг.
1.14
Описание товара Wi-Fi точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA130BE NWA130BE-WW0101F
Точка доступа Zyxel NWA130BE оснащена четырехъядерным процессором Qualcomm, обеспечивающим невероятно быструю скорость Wi-Fi 7 до 11 Гбит/с и заметное увеличение емкости. В сочетании с обширным набором инноваций в области управления и безопасности она гарантирует надежное подключение, отвечающее требованиям корпоративного уровня на современном рабочем месте.
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Бренд
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
10776 Мбит/с
Режим работы
мост, повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
1
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Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Точка доступа Zyxel NWA130BE оснащена четырехъядерным процессором Qualcomm, обеспечивающим невероятно быструю скорость Wi-Fi 7 до 11 Гбит/с и заметное увеличение емкости. В сочетании с обширным набором инноваций в области управления и безопасности она гарантирует надежное подключение, отвечающее требованиям корпоративного уровня на современном рабочем месте.
Wi-Fi точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA130BE NWA130BE-WW0101F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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