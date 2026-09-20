Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%18 500 руб. 26 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579269
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х19х6
Вес, г.
950
Описание товара Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA55AXE (NWA55AXE-EU0102F)
Защищенная от атмосферных воздействий со степенью защиты IP55 и разработанная для суровых условий окружающей среды, NWA55AXE является лучшей уличной точкой доступа Wi-Fi 6 для расширения беспроводной сети за пределами зданий.
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Защищенная от атмосферных воздействий со степенью защиты IP55 и разработанная для суровых условий окружающей среды, NWA55AXE является лучшей уличной точкой доступа Wi-Fi 6 для расширения беспроводной сети за пределами зданий.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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