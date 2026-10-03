Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA
Решения на частоте 60 ГГц обеспечивают непревзойденную скорость и стабильность, экономя при этом время и затраты на установку и обслуживание. Серия Cube 60Pro выводит преимущества сетей 60 ГГц на новый уровень - стандарт 802.11ay обеспечивает еще большую стабильность, скорость и дальность действия. CubeSA 60Pro ac - это идеальное решение, если вам необходимо подключить несколько устройств. В режиме точка-многоточка дальность действия CubeSA 60Pro ac достигает 600 метров, что позволяет использовать это устройство при организации всех видов мероприятий: от фестивалей и семинаров до строительных площадок и так далее. Мощное клиентское устройство Cube 60Pro ac позволяет устанавливать ультрабыстрые соединения «Точка-Точка» на расстоянии до 1 км. Также добавлена поддержка канала 5 ГГц*, что при необходимости повышает дальность связи. К тому же в тестах производителя соединение даже на 2,4 км оставалось надёжным. Сделать сверхбыстрый канал между двумя точками просто как никогда! Нет необходимости в сложных проводных инсталляциях - портативный и удобный CubeSA 60Pro ac позаботится об этом! Частота 60 ГГц не подвержена влиянию переполненного беспроводного спектра, она обеспечивает высокую скорость и пропускную способность. Но в плохих погодных условиях она может иногда давать сбои. Поэтому устройства Cube 60Pro оснащены автоматическим переключением на частоту 5 ГГц. Добавлена мощная направленная антенна, так что производительность в диапазоне 5 ГГц будет такой же хорошей, как и в диапазоне 60 ГГц. Корпус Cube отличается прочностью и компактностью. Он дополнен прочным металлическим основанием - для лучшего крепления и возможности охлаждения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 780 руб.4945 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-E
-
В наличииЦена 19 950 руб.4988 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP650 D30-Outdoor
-
В наличииЦена 21 320 руб.5330 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro
-
В наличииЦена 21 660 руб.5415 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP683 UR
-
В наличииЦена 27 290 руб.6823 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP772
-
В наличииЦена 28 160 руб.7040 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP770
-
В наличииЦена 29 080 руб.7270 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti RP-5AC-Gen2
-
В наличииЦена 32 780 руб.8195 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max
-
В наличииЦена 38 300 руб.9575 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP787
-
В наличииЦена 78 440 руб.19610 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 белый
-
В наличииЦена 87 550 руб. 96 410 руб.21888 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP245(5-pack)
Отзывы о товаре Точка доступа MikroTik CUBEG-5AC60AY-SA