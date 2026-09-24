Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб.
В наличии
Код товара: 723211
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 720 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Комплектация
Точка доступа, блок питания 24 В, 1,2 А; PoE-инжектор, наружный DC-кабель, набор винтов и дюбелей К-52.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
мост, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600
Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU
Всепогодная точка доступа Wi-Fi (2,4 ГГц) малого форм-фактора со встроенным LTE-модемом и GPS для контроля парка техники. Обновление 2024 года модели MikroTik LtAP mini LTE kit — добавлена поддержка диапазона B28.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 320 руб. 13 600 руб.2830 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh белый
-
В наличииЦена 11 670 руб.2918 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650
-
В наличииЦена 12 870 руб.3218 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP620 HD белый
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+
-
В наличииЦена 14 460 руб. 44 280 руб.3615 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) бе...
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитТочка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD
-
В наличииЦена 15 450 руб.3863 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)
-
В наличииЦена 15 840 руб.3960 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik OmniTIK 5 POE ac (RBOMNITIKPG-5HACD...
-
В наличииЦена 16 080 руб.4020 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A)
-
В наличииЦена 16 250 руб.4063 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)
-
В наличииЦена 16 340 руб.4085 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND
-
В наличииЦена 16 860 руб.4215 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый
Бренд
Цвет
черный
Комплектация
Точка доступа, блок питания 24 В, 1,2 А; PoE-инжектор, наружный DC-кабель, набор винтов и дюбелей К-52.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
мост, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Развернуть
Размещение
внутри помещения
Страна производитель
Китай
Всепогодная точка доступа Wi-Fi (2,4 ГГц) малого форм-фактора со встроенным LTE-модемом и GPS для контроля парка техники. Обновление 2024 года модели MikroTik LtAP mini LTE kit — добавлена поддержка диапазона B28.
Купить Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU - по цене 11720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU