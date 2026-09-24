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Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU

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Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 2
Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 3
Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 4
Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 5
Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 6
Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&amp;EC200A-EU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723211
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU
11 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Цвет
черный
Комплектация
Точка доступа, блок питания 24 В, 1,2 А; PoE-инжектор, наружный DC-кабель, набор винтов и дюбелей К-52.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
мост, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU

Всепогодная точка доступа Wi-Fi (2,4 ГГц) малого форм-фактора со встроенным LTE-модемом и GPS для контроля парка техники. Обновление 2024 года модели MikroTik LtAP mini LTE kit — добавлена поддержка диапазона B28.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Цвет
черный
Комплектация
Точка доступа, блок питания 24 В, 1,2 А; PoE-инжектор, наружный DC-кабель, набор винтов и дюбелей К-52.
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
мост, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Развернуть
Размещение
внутри помещения
Страна производитель
Китай
Описание
Всепогодная точка доступа Wi-Fi (2,4 ГГц) малого форм-фактора со встроенным LTE-модемом и GPS для контроля парка техники. Обновление 2024 года модели MikroTik LtAP mini LTE kit — добавлена поддержка диапазона B28.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD-LTm&EC200A-EU - по цене 11720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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