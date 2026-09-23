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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 2
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 3
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 4
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 5
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
нет
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496423
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120
10 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
нет
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120

Точка доступа Ubiquiti LiteAP LAP-120 представляет собой универсальное решение, которое может использоваться для создания базовых станций с охватом 120?, развертывания радиомостов, а также для подключения к сети удаленных абонентов. Данная модель выполнена в герметичном и прочном корпусе, что позволяет монтировать устройство на улице на мачте. Для подключения используется порт Ethernet с поддержкой PoE. Точка доступа Ubiquiti LiteAP LAP-120 отличается высокой производительностью. Устройство может работать в частотном диапазоне 5 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11ac, благодаря чему скорость соединения может достигать 450 Мбит/с. Мощность передатчика составляет 20 dBm, что вкупе с внешней антенной и коэффициентом усиления 16 dBi может обеспечить стабильную передачу данных даже на большие расстояния. Точка доступа Ubiquiti LiteAP LAP-120 отличается простотой подключения и настраивается при помощи системы AirOS. Комплектация включает в себя кабель питания, адаптер PoE, а также набор креплений.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
нет
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Ubiquiti LiteAP LAP-120 представляет собой универсальное решение, которое может использоваться для создания базовых станций с охватом 120?, развертывания радиомостов, а также для подключения к сети удаленных абонентов. Данная модель выполнена в герметичном и прочном корпусе, что позволяет монтировать устройство на улице на мачте. Для подключения используется порт Ethernet с поддержкой PoE. Точка доступа Ubiquiti LiteAP LAP-120 отличается высокой производительностью. Устройство может работать в частотном диапазоне 5 ГГц и поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11ac, благодаря чему скорость соединения может достигать 450 Мбит/с. Мощность передатчика составляет 20 dBm, что вкупе с внешней антенной и коэффициентом усиления 16 dBi может обеспечить стабильную передачу данных даже на большие расстояния. Точка доступа Ubiquiti LiteAP LAP-120 отличается простотой подключения и настраивается при помощи системы AirOS. Комплектация включает в себя кабель питания, адаптер PoE, а также набор креплений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120 - по цене 10730 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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