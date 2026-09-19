Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 466853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х9
Вес, г.
250
Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE
LTU-Lite – беспроводная 5 Ггц точка доступа, предназначенная для работы в сетях топологии PTMP, где в роли базовой станции выступает Rocket LTU. Модель является хорошим выбором, в случае необходимости подключения к сети абонентов, которые расположены на небольшом удалении от источника сигнала.
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LTU-Lite – беспроводная 5 Ггц точка доступа, предназначенная для работы в сетях топологии PTMP, где в роли базовой станции выступает Rocket LTU. Модель является хорошим выбором, в случае необходимости подключения к сети абонентов, которые расположены на небольшом удалении от источника сигнала.
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Radio LTU-LITE – стоимость товара 10530 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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