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Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый

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Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 4
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 5
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 6
Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422356
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
6.74

Описание товара Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый

Точки доступа Aruba Instant On AP22 для установки в помещениях обеспечивают доступную эксплуатацию сетей Wi-Fi бизнес-класса.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа HPE Aruba Instant On AP22 RW (R4W02A) белый




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Точки доступа Aruba Instant On AP22 для установки в помещениях обеспечивают доступную эксплуатацию сетей Wi-Fi бизнес-класса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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