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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite - фото 1
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
17 060 руб.  17 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362112
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite

Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite

Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, спасибо большое! Ребята на СВО очень довольны!
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Вера О.

Достоинства:


Комментарий:
пришло с задержкой на 2 дня, коробки внешне нормально. Передаём ребятам в ближайшие дни, посмотрим как будет. снижаю балл за задержку, поскольку специально выбирала быстрее и переплатила за стоимость
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Константин Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Радиомост рабочий. Подключили в тесении двух часов с учетом установки такого-же точно транслирующего излучателя.



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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, спасибо большое! Ребята на СВО очень довольны!
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Вера О.

Достоинства:


Комментарий:
пришло с задержкой на 2 дня, коробки внешне нормально. Передаём ребятам в ближайшие дни, посмотрим как будет. снижаю балл за задержку, поскольку специально выбирала быстрее и переплатила за стоимость
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Константин Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Радиомост рабочий. Подключили в тесении двух часов с учетом установки такого-же точно транслирующего излучателя.


Wi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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