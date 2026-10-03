Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636114
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х32
Вес, кг.
10.35
Описание товара Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Pro (UAP-AC-PRO)
UniFi AC Pro AP UniFi AP AC PRO следует выбирать в случае, если вам необходимо получить максимальную пропускную способность беспроводной сети. Примененная антенная схема MIMO 3x3 обеспечивает рекордную скорость передачи данных - 1300 мб/сек для диапазона 5 ГГц и 450 мб/сек для диапазона 2.4 ГГц.
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UniFi AC Pro AP UniFi AP AC PRO следует выбирать в случае, если вам необходимо получить максимальную пропускную способность беспроводной сети. Примененная антенная схема MIMO 3x3 обеспечивает рекордную скорость передачи данных - 1300 мб/сек для диапазона 5 ГГц и 450 мб/сек для диапазона 2.4 ГГц.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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