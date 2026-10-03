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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND

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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - фото 1
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - фото 2
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - фото 3
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - фото 4
Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 900 руб. 
Начислим 239 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287891
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND
14 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
2.9

Описание товара Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND

MikroTik Audience - трёхдиапазонная Mesh-точка доступа стандарта 802.11ac для дома или офиса с двумя Ethernet-портами. Сопряжение второго радиоинтерфейса 5 ГГц с другими точками доступа. Кто сказал, что роутер следует прятать в шкафу? Установите его на видном месте и наслаждайтесь мощным и стабильным сигналом по всему дому.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik Audience - трёхдиапазонная Mesh-точка доступа стандарта 802.11ac для дома или офиса с двумя Ethernet-портами. Сопряжение второго радиоинтерфейса 5 ГГц с другими точками доступа. Кто сказал, что роутер следует прятать в шкафу? Установите его на видном месте и наслаждайтесь мощным и стабильным сигналом по всему дому.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND - по цене 14900 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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